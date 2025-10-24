شهدت مصر، اليوم الجمعة أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، كشفت وزارة الري حقيقة ما يتم تداوله عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع مناسيب المياه بعدد من المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

لأول مرة.. 3 حفلات لمهرجان الموسيقى العربية في الإمارات

للمرة الأولى، يشهد مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثالثة والثلاثين انطلاقة إقليمية دولية مميزة، حيث تمتد فعالياته هذا العام خارج حدود مصر لتقام ثلاث حفلات موسيقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أيام 24 و25 و26 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع فعالياته السنوية في القاهرة، في خطوة تعكس مكانة المهرجان كجسر فني وثقافي يجمع الأشقاء العرب على أرض الطرب الأصيل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

المفتي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس بالعاصمة الماليزية

أدّى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، صلاة الجمعة بمسجد القدوس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، والسفير المصري لدى ماليزيا، كريم السادات، وعدد من العلماء والقيادات الدينية والسياسية بالبلاد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

شيخ الأزهر ينعى الشيخ علي عبد الباقي الأمين الأسبق لـمجمع البحوث الإسلامية

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ علي عبد الباقي، الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، بعد رحلة حافلة بخدمة الدين والدعوة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تنسيقية شباب الأحزاب تعلن أسماء مرشحيها في انتخابات مجلس النواب

تشارك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعدد من أعضائها في انتخابات مجلس النواب 2025، ضمن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، بالإضافة إلى المرشح الفردي أحمد فتحي، عضو التنسيقية عن حزب الجبهة الوطنية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

5 آلاف عام حضارة.. كل ما تريد معرفته عن المتحف الكبير قبل افتتاحه

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم.. استعدادات وتجهيزات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه".

للتفاصيل.. اضغط هنا

"فوربس" تختار "السبكي" ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بقطاع الرعاية الصحية

أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط (Forbes Middle East) اختيار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ضمن قائمة أبرز 10 قادة حكوميين في قطاع الرعاية الصحية بالشرق الأوسط لعام 2025، تقديرًا لدوره الريادي في تطوير وتحديث المنظومة الصحية المصرية، وقيادة نموذج إصلاحي متكامل يقوم على التحول الرقمي والاستدامة والابتكار المؤسسي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وفاة الشيخ علي عبد الباقي الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الشيخ علي عبد الباقي شحاتة، الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، الذي وافته المنية بعد مسيرة علمية حافلة بالعطاء والدعوة وخدمة الدين والوطن.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بيان عاجل لوزارة الري بشأن ارتفاع مناسيب المياه بمناطق على مجرى النيل

كشفت وزارة الري حقيقة ما يتم تداوله عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع مناسيب المياه بعدد من المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه.

للتفاصيل.. اضغط هنا

التحالف الوطني يطلق موسمًا جديدًا لزرع 250 ألف فدان قمح بـ 16 محافظة

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن انطلاق الموسم الرابع من مبادرة "ازرع" لدعم وتشجيع زراعة محصول القمح للموسم الزراعي 2025/2026.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي.. تشغيل قطارات إضافية لمدينة دسوق

أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، تشغيل استثنائى لبعض القطارات من وإلى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ خلال يومى الجمعة الموافق 24 و 31 أكتوبر 2025، وهي قطار رقم ( 465 / 466 ) تحيا مصر طنطا / قلين / دسوق والعكس ، وقطار رقم ( 632 / 633 ) تحيا مصر دسوق / البصيلى والعكس طبقاً لجداولها الحالية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

قرار عاجل من وزير الزراعة بشأن مخالفات جمعية العسيلية في قنا

قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة المخالفات التي كشفت عنها لجان المرور والمتابعة، داخل الجمعية التعاونية الزراعية بناحية العسيلية في مركز قنا، إلى النيابة العامة على الفور، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز أو تقصير يمس حقوق المزارعين أو منظومة الدعم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أجواء خريفية وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من السبت حتى الأربعاء 29 أكتوبر.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصحة: غلق مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة بـ 3 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 3 منشآت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، وبالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين والجهات الأمنية المختصة.

للتفاصيل.. اضغط هنا