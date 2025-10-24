أزهري يوضح حكم قبول الهدية من مال مشبوه

أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن المسلم ملزم بالتأكد من مصدر الهدية قبل قبولها، لضمان خلوها من أي شبهات.

وقال جبر، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك" على قناة الناس، إن الهدية المقدمة من مال حرام أو من شخص يشتهر بممارسات محرمة يجوز رفضها، خاصة إذا كانت تحمل نية المنّ أو التأثير النفسي.

وأضاف أن بعض الأفراد قد يستخدمون الهدايا لتحقيق مصالح شخصية أو للتغطية على أخطاء، وهو ما يتعارض مع الأخلاق الإسلامية.

وأشار إلى أن رفض مثل هذه الهدايا يجب أن يتم بحكمة ولباقة، مع تقديم النصيحة للمهدي برفق ولين، مستلهمًا نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة بالرحمة.

وتابع جبر أن المسلم يمكنه في بعض الحالات قبول الدعوة دون تناول الطعام، كأن يعتذر بأنه صائم، للحفاظ على مشاعر الداعي.

وأكد أن هذا الأسلوب قد يكون وسيلة لنشر الخير، حيث إن الصلاة أو الذكر في بيت الداعي قد يوقظ ضميره ويهديه.

وأشار إلى أن التعامل مع أصحاب المال المشبوه يجب أن يكون برحمة ورفق، مستلهمًا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تحول القلوب، مؤكدًا أن الدعوة بالحسنى هي السبيل الأمثل لإصلاح النفوس وتقويم السلوك.

وشدد على أن الالتزام بالضوابط الشرعية في قبول الهدايا يعزز الأخلاق الإسلامية، مؤكدًا أن الحكمة والرحمة في التعامل مع الناس هما مفتاح التأثير الإيجابي وتحقيق الإصلاح المجتمعي.

