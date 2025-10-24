المفتي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس بالعاصمة الماليزية

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

أدّى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، صلاة الجمعة بمسجد القدوس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، والسفير المصري لدى ماليزيا، كريم السادات، وعدد من العلماء والقيادات الدينية والسياسية بالبلاد.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ أحمد بن فواز علي فاضل، مفتي ماليزيا، ودارت حول احترام الكبير ومكانته في الإسلام، مؤكدًا أن توقير الكبار ورعاية حقوقهم من دلائل الإيمان، ومن القيم التي تُشيِّد المجتمعات الراشدة وتُرسِّخ روح المودة والتراحم بين أفرادها، موضحًا أن احترام الكبير ليس مجرد سلوك اجتماعي، بل عبادة تُقرب إلى الله، وتعبير عن أصالة الأخلاق التي دعا إليها الإسلام.

وتأتي زيارة مفتي الجمهورية إلى دولة ماليزيا في إطار تعزيز التعاون العلمي والديني بين دار الإفتاء المصرية والمؤسسات الدينية والبحثية الماليزية، وذلك تلبيةً لدعوةٍ كريمةٍ من المفتي الفيدرالي لدولة ماليزيا الشيخ أحمد فواز بن علي فاضل، والتي تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها دولة رئيس الوزراء الماليزي، وعدد من العلماء والقيادات الدينية بالبلاد.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. غلق كلي بطريق امتداد محور ٢٦ يوليو أمام جامعة النيل

ضوابط وإجراءات حج الفرادى لموسم الحج 2026-1447هـ

شبورة كثيفة وأجواء معتدلة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة