تنسيقية شباب الأحزاب تعلن أسماء مرشحيها في انتخابات مجلس النواب

تشارك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعدد من أعضائها في انتخابات مجلس النواب 2025، ضمن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، بالإضافة إلى المرشح الفردي أحمد فتحي، عضو التنسيقية عن حزب الجبهة الوطنية.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مرشحيها في انتخابات مجلس النواب المقبلة ضمن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، وهم كلا من:

⁠أكمل نجاتي (مستقل).

⁠عمرو درويش (مستقل).

أميرة العادلي (مستقل).

⁠مارسيل سمير (حزب التجمع).

⁠نشوى الشريف (حزب الوفد).

⁠إيمان الألفى (حزب الجبهة الوطنية).

⁠مى كرم جبر (مستقل).

⁠محمد فريد (حزب الإصلاح والتنمية).

⁠محمد تيسير مطر (حزب إرادة جيل).

⁠مصطفى جبر (حزب الجبهة الوطنية).

⁠أحمد عصام (حزب المؤتمر).

⁠منى قشطة (حزب المؤتمر).

⁠هايدي المغازي (حزب العدل).

⁠مروة حلاوة (مستقل).

⁠نيفين إسكندر (مستقل).

⁠فاطمة عادل (حزب العدل).

⁠سامية محمود (حزب حماة الوطن).

⁠كرستينا عادل (حزب حماة الوطن).

⁠مريم العزب (حزب حماة الوطن).

كما تعلن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مرشحها على المقعد الفردي أحمد فتحي عن حزب الجبهة الوطنية - دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة.

اقرأ أيضاً:

سحب منخفضة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا

.

نقابة العلاج الطبيعي تُحذر من مزاولة "الميزوثيرابي".. وتتوعد المخالفين بإجراءات صارمة