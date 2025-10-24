كشف سعيد منور لحوتي، مرشح حزب الشعب الجمهوري عن دائرة أبو المطامير في انتخابات مجلس النواب، عن طرحه لفكرة وصفها بـالحل السحري لمشكلة الصرف الصحي، تعتمد على إشراك القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل محطات المعالجة وفق نظام الـ POT الذي سبق تطبيقه في مصر قبل عام 2010.

وأوضح "لحوتي"، خلال برنامج الطريق إلى البرلمان، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي، أن هذا النظام يتيح للقطاع الخاص تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لفترة زمنية محددة، بحيث يتحمل المستثمر تكلفة الإنشاء والتشغيل مقابل تحصيل عوائد الاستخدام من المواطنين، وهو ما يسهم في تخفيف العبء المالي عن الدولة، ويضمن في الوقت نفسه جودة واستدامة الخدمة.

وأكد مرشح حزب الشعب الجمهوري، أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكًا رئيسيًا في تطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الشركات يمكنها الاستفادة من المشروع من خلال تحصيل قيمة فواتير الصرف الصحي مباشرة، بينما تستفيد الدولة من تطوير الخدمات دون تحميل موازنتها أعباء إضافية.

وأشار لحوتي إلى أن الدولة يمكن أن تدعم المستثمرين عبر تسهيلات ضريبية وتشريعية، مما يشجع على إنشاء مزيدا من محطات المعالجة في القرى والمناطق الريفية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستحل أزمة الصرف الصحي جذريًا في مراكز محافظة البحيرة.

وتابع: المصاريف اللي هي 25 % دي لثمن ومقابل التحصيل والمواطن كدا كدا بيدفع للحكومة من غير مقابل.

