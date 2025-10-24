أبرزهم حلمي وفرهود.. 5 أساتذة من جامعة الأزهر أعضاء بنقابة الأطباء

وزير السياحة والآثار المصري ووزير الثقافة الإيطالي يعقدان مؤتمرًا صحفيًا

حملوه على الأعناق.. أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية

وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى من روسيا إلى ميناء الضبعة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

حقق أطباء جامعة الأزهر إنجازًا كبيرًا في انتخابات نقابة الأطباء المصرية الأخيرة.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تربع أساتذة جامعة الأزهر في جميع المجالات العلمية على عرش النقابات والجمعيات العلمية يؤكد أن منسوبي جامعة الأزهر يسهمون بشكلٍ كبيرٍ في نهضة الوطن بجانب إسهاماتهم في رفع مستوى تصنيف جامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأضاف صديق أن انتخابات نقابة الأطباء الأخيرة شهدت ضخ دماء جديدة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب للبنين وللبنات بالقاهرة.

وعبَّر صديق عن سعادته بانضمام الوجوه الجديدة إلى نقابة الأطباء؛ لتكون إضافة كبيرة تسهم في نقابة الأطباء العريقة، لافتًا إلى أن نقابة الأطباء يتربع على عرشها الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، وهو أستاذ ورئيس قسم التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب للبنين بالقاهرة سابقًا.

يذكر أن انتخابات نقابة الأطباء الأخيرة شهدت انضمام وجوه جديدة من جامعة الأزهر ضمت:

الدكتور ياسر حلمي، وكيل كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة، عضوًا بمجلس النقابة العامة لأطباء مصر.

والدكتور هشام فرهود، أستاذ جراحة العظام عميد كلية طب البنات بالقاهرة سابقًا، عضوًا بنقابة أطباء القاهرة ورئيس اللجنة العلمية.

والدكتور محمد البرعي، أستاذ مساعد الباطنة بكلية الطب للبنين بالقاهرة، أمينًا عامًّا لنقابة أطباء القاهرة.

الدكتور محمد صبحي، الأستاذ المساعد بقسم الهستولوجي بكلية الطب للبنين بالقاهرة، عضوًا بمجلس نقابة أطباء القاهرة.

الدكتورة نوال مصطفى، طبيب بقسم الأمراض الجلدية بكلية الطب للبنات بالقاهرة، عضوًا بمجلس نقابة أطباء القاهرة.

اقرأ أيضاً:

مدرسة بكفر الشيخ تُعلق الدراسة بسبب مولد إبراهيم الدسوقي.. والتعليم ترد

رئيس جامعة القاهرة: 4514 مستفيدًا من خدمات قافلة البويطي

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 للصف الأول الثانوي بالقاهرة