شبورة كثيفة وأجواء معتدلة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

05:30 ص 24/10/2025

شبورة كثيفة في سماء القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأشارت الأرصاد إلى أنه يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخرة.

وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف.

الطقس

شبورة كثيفة الأرصاد الجوية درجات الحرارة طقس معتدل رياح أمطار رطوبة الطقس

