هل تأثرت أسعار الدواجن بارتفاع الوقود؟.. الشعبة تُجيب

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الدواجن وبيض المائدة لا تزال مستقرة تمامًا بالأسواق، على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار.

خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الحدث اليوم"، أشار السيد، إلى أن السوق لم تشهد أي ارتفاعات ملحوظة حتى الآن.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن أن تكلفة الإنتاج في فصل الشتاء عادة ما ترتفع، موضحًا أن هذا الارتفاع يظهر بشكل واضح في المناطق التي تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة بسبب زيادة نفقات التدفئة واستهلاك الطاقة.

وأكد أن أي زيادة في مدخلات الإنتاج تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار النهائية للمنتج.

وتوقع رئيس الشعبة أن تشهد الأسواق زيادة طفيفة في الأسعار خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة قد تتراوح بين 5% و7%، أي ما يعادل نحو 2 إلى 3 جنيهات على الكيلو الواحد.

ونوه إلى أن هذه الزيادة تعتبر محدودة ومفهومة في ضوء الظروف الراهنة وارتفاع تكاليف التشغيل الشتوية.