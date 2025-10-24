إعلان

تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

05:30 ص 24/10/2025

التوقيت الشتوي في مصر 2025

تزايدت خلال الساعات الماضية عمليات البحث عبر محركات الإنترنت حول موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2025، مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

وفق ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء، يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، والموافق 31 أكتوبر 2025.

وبحسب مجلس الوزراء، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة عند منتصف ليل الخميس الموافق 30 أكتوبر، بحيث يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي الجديد مع الساعات الأولى من صباح الجمعة.

ومن المقرر أن يستمر العمل وفق موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 حتى نهاية شهر أبريل 2026، ليتم بعدها إعادة تقديم الساعة مرة أخرى عند بدء التوقيت الصيفي في العام التالي.

