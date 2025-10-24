إعلان

بالفيديو.. أعمال توسعة ورصف طريق ترعة فهمي بمركز منشأة القناطر

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

04:30 ص 24/10/2025

أعمال توسعة ورصف طريق ترعة فهمي بمركز منشأة القناط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عبدالمنعم

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة فيديو لأعمال توسعة ورصف طريق ترعة فهمي بدءًا من منطقة المنصورية باتجاه محور الضبعة بمركز ومدينة منشأة القناطر بطول ٢.٥ كيلومتر وعرض ٢٠ مترًا، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يُعد طريق ترعة فهمي أحد المحاور الحيوية التي تخدم حركة النقل بين عدد من القرى والمراكز وتربطها بالمحاور الرئيسية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنصورية طريق ترعة فهمي منشأة القناطر محور الضبعة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
الوطنية للانتخابات تعلن رسميًا أسماء مرشحين "القاهرة" بنظام الفردي (كشف أسماء)