بالفيديو.. أعمال توسعة ورصف طريق ترعة فهمي بمركز منشأة القناطر

كتب- أحمد عبدالمنعم

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة فيديو لأعمال توسعة ورصف طريق ترعة فهمي بدءًا من منطقة المنصورية باتجاه محور الضبعة بمركز ومدينة منشأة القناطر بطول ٢.٥ كيلومتر وعرض ٢٠ مترًا، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يُعد طريق ترعة فهمي أحد المحاور الحيوية التي تخدم حركة النقل بين عدد من القرى والمراكز وتربطها بالمحاور الرئيسية.