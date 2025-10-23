إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية.. وتوجه نصائح مهمة للقيادة

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

08:23 م 23/10/2025

الشبورة المائية الكثيفة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا عاجلًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وحذرت الأرصاد من شبورة مائية صباحاً كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء.

وأوضحت الأرصاد إلى أن الشبورة الكثيفة تؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، لذا يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

تحذير

