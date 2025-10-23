خبير اقتصادي: مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة للاتحاد الأوروبي

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن القمة المصرية الأوروبية عكست قوة الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل جهود الدولة لتقليص عجز الميزان التجاري.

وقال شعيب، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن حجم التبادل التجاري بين الطرفين بلغ 32.5 مليار يورو في 2024، مع صادرات مصرية وصلت إلى 12.5 مليار يورو، مما يعكس توازنًا نسبيًا في العلاقات التجارية.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال القمة على أهمية تعزيز مكانة مصر كشريك استراتيجي في الصناعة والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن بروتوكولات التعاون الموقعة خلال القمة ستتحول قريبًا إلى مشروعات عملية تدعم التنمية الاقتصادية وتعزز التعاون في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والزراعة.

وتابع شعيب أن مصر تقدم فرصًا استثمارية واعدة تتماشى مع أولويات الاتحاد الأوروبي، خاصة في الطاقة النظيفة والأمن الغذائي.

وأكد أن نسبة الطاقة المتجددة في مصر وصلت إلى 42% من إجمالي إنتاج الطاقة، مما يعكس تقدمًا كبيرًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن التوسع في الرقعة الزراعية بإضافة أكثر من 3 ملايين فدان خلال العامين الماضيين عزز من القدرات التصديرية لمصر.

وأضاف أن دعم الاتحاد الأوروبي في مجالات التكنولوجيا الزراعية وتحلية المياه سيسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الأوروبية.