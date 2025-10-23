فريد زهران: شباب المصري الديمقراطي يمتلكون طموحات لمستقبل أفضل

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أي خلافات أو صراعات داخل الحزب تُسهم في تعزيز مكانته وترسيخ فكره، مؤكدًا أن الحزب يمتلك مرشحين من مختلف المحافظات، إلى جانب كوادر شبابية طموحة قادرة على التطوير وإحداث التغيير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للإعلان عن برنامجه الانتخابي واستعداداته للمشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأوضح "زهران"، أن الانتخابات البرلمانية عام 2020 شهدت إعادة في عدد من المحافظات الكبرى، وهو ما يؤكد أهمية المشاركة السياسية وضرورة العمل على تجنب عزوف الناخبين، مشددًا على أهمية أن يشعر المواطن بأن صندوق الانتخابات يعبر عن إرادته الحقيقية ويدفع بمن يمثله فعليًا تحت قبة البرلمان.

وأكد رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن إرادة المواطن تأتي فوق كل اعتبار، وأن رغبة الجماهير هي التي تتحقق في نهاية المطاف، مشيرًا إلى أن شباب الحزب ومرشحيه يمتلكون الحماس والرغبة الصادقة في إحداث تغيير إيجابي في المشهد السياسي.

ووجّه "زهران"، التحية إلى المرشحين الذين قرروا خوض الانتخابات على المقاعد الفردية، تقديرًا لشجاعتهم وإيمانهم بدورهم في إثراء الحياة السياسية.

