المفتي يشارك في المؤتمر الدولي "عقيدة أهل السنة والجماعة" بماليزيا



شارك الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية "للمؤتمر الدولي عقيدة أهل السنة والجماعة" المنعقد بولاية لابوان الماليزية.



وقد شهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا رفيع المستوى لعدد من العلماء والقيادات الدينية من مختلف دول العالم الإسلامي، حيث مثَّلت مشاركة المفتي إضافةً علميةً كبيرة للمؤتمر، لما يحظى به من تقدير واسع في الأوساط الدينية والعلمية، بوصفه أحد الرموز البارزة الداعية إلى تجديد الخطاب الديني وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال.



وتم تكريم مفتي الجمهورية خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية، تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية المتميزة في خدمة قضايا الأمة، وإسهاماته البارزة في نشر الفكر الوسطي الرشيد، وترسيخ منهج أهل السنة والجماعة القائم على الاعتدال والتسامح والحوار البنّاء بين الشعوب والثقافات.



وتأتي زيارة مفتي الجمهورية إلى دولة ماليزيا في إطار تعزيز التعاون العلمي والديني بين دار الإفتاء المصرية والمؤسسات الدينية والبحثية الماليزية، وذلك تلبيةً لدعوةٍ كريمةٍ من المفتي الفيدرالي لدولة ماليزيا الشيخ أحمد فواز بن علي فاضل، والتي تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها دولة رئيس الوزراء الماليزي، وعدد من العلماء والقيادات الدينية بالبلاد.



