السيسي: مصر نجحت في منع انطلاق أي مراكب هجرة غير شرعية عبر سواحلها منذ 2016

كتب : محمد أبو بكر

12:10 ص 23/10/2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قضية الهجرة غير الشرعية تمثل تحديًا مشتركًا يواجه ضفتي المتوسط ولا يمكن معالجتها إلا من خلال منهجية شاملة تعالج جذورها الحقيقي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضاف: مصر تقوم بدور جوهري في منع الهجرة غير الشرعية تمثل في منع خروج أي مراكب تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية باتجاه أوروبا منذ سبتمبر 2016 وذلك في الوقت الذي تستضيف فيه مصر ما يزيد عن 9.5 مليون أجنبي وفدوا مصر من دولهم بسبب ما تواجهه من أزمات، ويحظون بذات المعاملة ويحصلون على ذات الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين.

وتابع: أكدت للقادة الأوروبيين اليوم خلال القمة المصرية الأوروبية عزم مصر بشأن الأوضاع في السودان وبحكم الروابط التاريخية والمصير المشترك على مواصلة جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر منعت مراكب هجرة غير شرعية قضية الهجرة غير الشرعية القمة المصرية الأوروبية رئيس المجلس الأوروبي

