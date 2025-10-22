خبير مناعة: "كورونا" لا يزال موجودًا بين المصريين.

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، من انتشار كبير للأمراض التنفسية والفيروسية في الوقت الحالي، مؤكدًا أن فصل الخريف يُعد البيئة الأكثر خصوبة لانتشار هذه الأمراض، بل وأصعب من فصل الشتاء في هذا الصدد.

وأكد الحداد، خلال حواره ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان" الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الظروف الراهنة مهيأة لانتشار الأمراض بكثافة، وذلك بسبب التجمعات في المدارس والتغيرات الحادة في درجات الحرارة بين الصباح والمساء نتيجة الانتقال الفصلي.

وكشف استشاري المناعة عن قائمة الأمراض التنفسية المنتشرة حاليًا، والتي تشمل: أدوار البرد بجميع أنواعها، والإنفلونزا، و"كورونا بمتحوراته السابقة"، مؤكدًا أن فيروس كورونا لم يختفِ على الإطلاق، وما زالت هناك إصابات تُسجل بين المصريين.

وأضاف الحداد أن التحورات الأخيرة التي طرأت على فيروس كورونا قد جعلته من الفيروسات "الضعيفة في المضاعفات"، لكنه في المقابل أصبح "سريع الانتشار".

وشدد الحداد على الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة الانتباه إلى أن الفيروس لا يزال متداولًا.

