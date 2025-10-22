موعد انتهاء التقديم في الحج السياحي 2025-2026

أعلنت وزارة السياحة والآثار، موعد إغلاق التقديم لـ الحج السياحي 1447هـ-2026.

وأوضحت الوزارة، أن موعد إغلاق باب التقديم للراغبين في أداء مناسك الحج السياحي 1446هـ - 2025.

وأوضحت الوزارة، أن موعد انتهاء فترة تلقي الطلبات التقديم على الحج السياحي 2026 سيكون يوم 30 أكتوبر 2025.

موعد إجراء قرعة الحج السياحي 2025

بينت الوزارة، أن موعد إجراء قرعة الحج العلنية سيكون يوم 4 نوفمبر 2025، بينما يتم تسجيل التضامنات بين الشركات من 5 إلى 10 نوفمبر 2025، فيما يتم استكمال معاينات السكن وتوثيق العقود حتى 15 يناير 2026.

كان اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ، وفقًا لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتقديم خدمات تلبي أعلى معايير الجودة.

وأكد الوزير أن اعتماد هذه الضوابط يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة الموسم وتحقيق تجربة مميزة لحجاج السياحة، مع تعزيز التزام شركات السياحة بالمعايير المحددة لضمان راحة وسلامة الحجاج طوال فترة المناسك.

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في مختلف مستويات الحج السياحي، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك تحقيقًا لمبادئ الشفافية والعدالة في اختيار المواطنين وفقًا للضوابط المقررة.

