شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث عن أسعار الوقود والزيادات الأخيرة التي شهدتها، ولماذا اتخذت الحكومة القرار.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تخفيض أسعار الوقود.. مدبولي: وصلنا للتوازن النسبي وسعر البنزين قابل للنقصان

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أسعار الوقود والزيادات الأخيرة التي شهدتها، ولماذا اتخذت الحكومة القرار.

نص كلمة الرئيس السيسي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى بـ "بروكسل"

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل

17 محطة.. الحكومة توافق على تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان.

أجور القطاع الخاص.. طلب برلماني بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والعمل، بشأن تطبيق المواد (101، 102، 103) من قانون العمل، التي نصت بوضوح على أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأُسرهم.

مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر.. وتوجيهات عاجلة للمحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية.

ذهب وفضة.. عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

وافق مجلس الوزراء على إصدار عملات تذكارية غير متداولة بمناسبة الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير.

مدبولي يحذر: زيادة البنزين مش مبرر لرفع الأسعار.. ومستعدون للانتخابات والشتاء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك اجتماع لمجلس المحافظين، وتحدثت عن تكليفهم بمتابعة الأسواق وأسعار السلع والخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.

بيان مهم من محافظة الجيزة بشأن استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه تم إعداد خطة عمل متكاملة تتضمن جميع الإجراءات والأعمال المطلوبة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، بما يضمن ظهور محافظة الجيزة بالمظهر الحضاري اللائق بهذا الحدث التاريخي الفريد، وبما يتناسب مع حجم الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية، في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.

