قال سعيد حوتي، المرشح لعضوية مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بدائرة أبو المطامير، إن حزب الشعب الجمهوري مهتم بالشباب وأطلق مبادرات كثيرة في الشارع مثل"مع الناس"، مضيفا:"أنا بحب اعمل الخير، عملنا مبادرة في آخر 2024، وكانت عبارة عن تجهيز 50 عريس وعروسة في البحيرة، ويمكن تعميمها في معظم محافظات مصر".

وأوضح "حوتي" في حواره مع "الطريق إلى البرلمان" على "مصراوي" أن الحزب أطلق المبادرة في معظم محافظات مصر ، وقوافل طبية، وبيسعى لاحتواء الشباب، احنا كنا الكتلة الثانية في 2020 بس هي السياسة متغيرة".

وأضاف: "شعاري في الحملة الانتخابية "سنخوضها بشرف والتزام واحترام للجميع، حتى لو المنافسين خاضوها بأي شكل، أنا سأخضها بشرف".

اقرأ أيضاً:

سحب منخفضة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا