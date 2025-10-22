وكيل تعليم القاهرة تتابع انتظام الدراسة بمدارس حدائق القبة

تفقدت الدكتورة وفاء رضا، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء، عدداً من مدارس إدارة حدائق القبة التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير المديرية، بمتابعة انتظام العملية التعليمية بجميع الإدارات التعليمية.

وكان في استقبالها الدكتور عبد العزيز فهمي، مدير الإدارة التعليمية، وعدد من مديري المدارس، حيث زارت مدرسة مصر للتأمين الإعدادية بنات، واطمأنت على انتظام الدراسة داخل الفصول ومستوى النظافة العامة، مؤكدة أهمية الانضباط والنظام كركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية وتهيئة بيئة تعليمية فعالة.

كما تفقدت وكيل المديرية مكتبة المدرسة، وأشادت بدورها في تنمية الوعي الثقافي للطلاب، مشددة على ضرورة تفعيل الأنشطة المكتبية التي تعزز القراءة والبحث والإبداع وتدعم القيم والمواهب لدى الطلاب.

وفي إطار متابعتها للعملية التعليمية، تابعت الدكتورة وفاء دفاتر تحضير المعلمين، مؤكدة أهمية الإعداد الجيد للدروس ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، باعتبار أن التخطيط المسبق أساس جودة التعليم.

كما تفقدت معمل الحاسب الآلي واطلعت على تقييمات الطلاب، موجهة بضرورة المتابعة المستمرة لمستوياتهم ودعمهم لتحقيق أفضل النتائج.

اقرأ أيضاً:

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 للصفوف الابتدائية بالقاهرة

ورشة عمل تتضمن عروضًا تعليمية جذابة لأشكال الجراثيم والتعريف بالبكتيريا النافعة للأطفال

وفاة معلم داخل الفصل أثناء الشرح.. ونقابة المعلمين تتحرك لدعم أسرته