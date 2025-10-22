إعلان

دار الكتب تنظم ندوة "مانشيتات النصر" عن الصحافة القومية في قلب معركة أكتوبر

كتب : محمد شاكر

05:00 ص 22/10/2025

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

كتب-محمد شاكر:
تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ندوة بعنوان، «مانشيتات النصر: الصحافة القومية في قلب معركة أكتوبر»، وذلك في تمام الثانية عشر ظهر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر، بقاعة دار الوثائق، وعلى هامش الندوة يقام معرض لمانشيتات الصحف التي وثقت النصر.

تأتي الندوة لتسليط الضوء على الدور الوطني للصحافة في توثيق ملحمة النصر، واستحضار روح أكتوبر من خلال العناوين الأولى التي خلدتها الصحف في صفحاتها، وكانت شاهدًا على بطولات الجيش المصري وعزيمة الشعب.

يشارك في الندوة نخبة من رموز الصحافة القومية وهم: الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار، الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام ومدير مركز الأهرام للترجمة والنشر.

ويفتتح الندوة الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بكلمة ترحيبية يؤكد فيها على أهمية استحضار دور الإعلام الوطني في دعم الوعي الجمعي وحفظ الذاكرة التاريخية للأمة.

تهدف الندوة إلى إبراز الدور التوثيقي والوطني للصحافة خلال حرب أكتوبر، وكيف تحولت المانشيتات إلى رسائل أمل ومقاومة معنوية عززت من الروح القتالية لدى المصريين، وكانت شريكًا في صناعة النصر وبناء الوعي.

وتؤكد دار الكتب والوثائق القومية أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة فعالياتها الوطنية والثقافية التي تحتفي بتاريخ مصر الحديث، إيمانًا منها بأن الحفاظ على ذاكرة الوطن هو واجب وطني ورسالة ثقافية خالدة.

