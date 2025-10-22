كتب- أحمد جمعة:

أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد، بيانًا تحذيريًا شديد اللهجة، أكدت فيه اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفين من خريجي كليات العلاج الطبيعي الذين يزاولون أنشطة غير مصرح بها أو تمس اختصاصات المهن الطبية الأخرى.

وقالت النقابة في بيانها إن تزايد المخالفات المهنية والشكاوى الواردة من المرضى دفعها إلى التحرك لمواجهة هذه التجاوزات، خاصة من بعض خريجي كليات العلاج الطبيعي وأقسام التربية الرياضية الذين يمارسون أنشطة خارج نطاق تخصصهم، ما يعرض حياة المرضى لأضرار بالغة وخطرة.

وأوضحت النقابة أنها تتابع بقلق قيام بعض الأخصائيين بممارسة ما يُعرف بـ"الميزوثيرابي" كوسيلة علاجية للمرضى، مؤكدة أن هذا الإجراء يُعد من اختصاصات خريجي كليات الطب البشري في فروع الجلدية والتجميل فقط، ولا يحق لأخصائيي العلاج الطبيعي القيام به تحت أي مبرر.

وحذرت النقابة جميع أعضائها من الاستمرار في هذه الممارسات غير القانونية، مشيرة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه في مزاولة أنشطة طبية دون سند من القانون، وستُخطر الجهات التنفيذية والمركز الإعلامي والشؤون القانونية لرصد جميع المخالفات التي تُمارس في السوق الطبي باسم العلاج الطبيعي.

وأكدت النقابة أن أي تجاوز في هذا الشأن يُعرض مرتكبه للمساءلة المهنية والجنائية، ويُعد تعديًا صريحًا على اختصاصات المهن الطبية الأخرى، مشددة على التزامها الكامل بحماية المرضى وصون المهنة والحفاظ على معايير الممارسة العلمية السليمة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن النقابة لن تتهاون مع أي ممارسات تُسيء إلى المهنة أو تُعرض حياة المواطنين للخطر، داعية أعضائها إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة وضوابطها القانونية.