قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا

كتب- محمد شاكر:

أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الذي ينتظره عشاق الحضارة المصرية القديمة في العالم كله، والمقرر انطلاقه في الأول من نوفمبر المقبل، وسط استعدادات غير مسبوقة.

وفيما يلي نستعرض الفئات المستثناة من تسديد رسوم دخول المتحف المصري الكبير، حيث يحق لهم دخول المتحف مجانا، وهم:

- الأطفال دون سن السادسة

الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة

- المرشدون السياحيون المصريون المرافقون لمجموعة

أعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)

- ذوو الاحتياجات الخاصة، دخول مجاني لحاملي إثبات الإعاقة.

كما يكون الدخول مجانيا للفئات التالية باستثناء يوم الجمعة والعطلات الرسمية..

- الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كلية الآثار

- أعضاء هيئة التدريس المصريون والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية في كلية الآثار.

- المحاربون القدامى المصريون.

- أفراد أسر الشهداء المصريين

- موظفو وزارة السياحة والآثار

- الصحفيون المعتمدون لدى وزارة السياحة والآثار (يشترط التنسيق المسبق مع هيئة المتحف).

- الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية.

- أعضاء هيئة التدريس المصريون والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية في كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية.

- الطلاب المصريون بالمدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية، بعد تقديم خطاب رسمي من المدرسة قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل.

- الأيتام، عند تقديم خطاب رسمي من جمعية أو مؤسسة رعاية الأيتام قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل.

- غير المصري المتزوج بمصرية وأبنائهم والعكس مؤهلون لشراء تذكرة الدخول المصرية.

ومن المقرر أن يتم الافتتاح الرسمي بحضور رؤساء وملوك دول العالم، يوم 1 نوفمبر، وكذلك الشخصيات والوفود رفيعة المستوى، يومي 2، و3 نوفمبر، على أن يكون دخول الجمهور يوم 4 نوفمبر.

وفيما يلي ننشر أسعار دخول المتحف المتعارف عليها قبل الافتتاح الرسمي:

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير:

- للمصريين:

- البالغين: 200 جنيه.

- الطلاب: 100 جنيه.

- الأطفال: 100 جنيه.

- كبار السن: 100 جنيه.

- للعرب والأجانب:

- البالغين: 1200 جنيه.

- الطلاب: 600 جنيه.

- الأطفال: 600 جنيه.

- للعرب والأجانب المقيمين في مصر:

- البالغين: 600 جنيه.

- الطلاب: 300 جنيه.

- الأطفال: 300 جنيه.

المتحف المصري الكبير..

يعد افتتاح المتحف المصري الكبير، حدثًا تاريخيًا وثقافيًا ضخمًا، ليس لمصر فقط، بل للعالم أجمع، يأتي في وقت مفصلي من تاريخ المنطقة، وله دلالة واضحة، على توجه مصر للبناء والتنمية والحضارة حتى في أصعب الأوقات.

ويأتي المتحف بمثابة الهرم الرابع، وأكبر متحف في العالم مُخصَّص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، كما أنه يضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، بينها كنوز توت عنخ آمون والمومياوات الملكية، مما يجعله نافذة فريدة لفهم عظمة التاريخ المصري، وصرحًا عالميًا يجذب الملايين من السياح والباحثين.

كما أن المتحف يلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري من خلال تنشيط السياحة الثقافية، التي تُعد أحد أهم مصادر الدخل القومي، ومن المتوقع أن يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات في المنطقة المحيطة، مثل الفنادق والخدمات السياحية.