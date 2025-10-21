مصراوي

دعا وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، يوم الثلاثاء، خريجي الجامعات المصرية إلى التقدم لامتحانات الالتحاق بوزارة الخارجية، مؤكدًا أن عملية الاختيار تتم بشفافية تامة لاختيار الأكفأ لخدمة الوطن في الخارج، مشيرًا إلى وجود نقص ملحوظ في خريجي كليات الحقوق داخل السلك الدبلوماسي.

وخلال حوار خاص في أولى حلقات بودكاست وزارة الخارجية "دبلوكاست Diplocast""، تحدث الوزير بدر عبد العاطي عن نشأته في أسرة بسيطة بمحافظة أسيوط، موضحًا أنه حصل على مجموع 90% في الثانوية العامة، وتصدر ترتيب محافظات الصعيد، وكان حلمه منذ الصغر أن يصبح سفيرًا لمصر.

وأشار إلى أن فوزه بالمركز الأول في الصعيد قوبل بتكريم من محافظ أسيوط آنذاك، زكي بدر، الذي أرسل مندوبًا إلى منزله في أحد أحياء المحافظة البسيطة لتهنئته، مؤكدًا أن شغفه بالقراءة منذ الصغر ساهم في تشكيل وعيه المبكر، حيث قرأ كتاب "تخليص الإبريز في تلخيص باريز" لرفاعة الطهطاوي وهو في سن صغيرة.

ويعد "دبلوكاست" منصة رقمية جديدة أطلقتها وزارة الخارجية، تسلط الضوء على الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية المصرية في دعم المصالح الوطنية، كما تستعرض تجارب الدبلوماسيين المصريين ومسيرتهم المهنية والإنسانية في الداخل والخارج.

شارك في الحلقة الأولى الوزير بدر عبد العاطي في حوار مع الإعلامي رامي رضوان، تناول فيه أبرز محطات حياته ومسيرته الدبلوماسية، والتحديات التي واجهها في مشواره حتى توليه حقيبة الخارجية.