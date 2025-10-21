إعلان

استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير.. جولة تفقدية للإعلاميين بمطار سفنكس

كتب : محمد شاكر

07:07 م 21/10/2025

الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد شاكر:

نظّمت وزارة الطيران المدني اليوم جولة تفقدية موسعة بمطار سفنكس الدولي لمحرري شؤون الطيران، بالتنسيق مع الشركة المصرية للمطارات؛ بحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني.

تأتي تلك الجولة انطلاقًا من الدور الحيوي الذي يقوم به مطار سفنكس الدولي، باعتباره إحدى الواجهات الجوية الحديثة لمصر وبوابة إستراتيجية تربط غرب القاهرة بالمناطق الأثرية والسياحية، وخاصة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مما يعزز من أهميته المتزايدة كمشروع حضاري عالمي يستعد لإستقبال ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

حضر اللقاء كل من الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس أيمن عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار عزت متولي رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات.

رافق الوفد الإعلامي خلال الجولة كل من الطيار وائل النشار، واللواء أشرف خلف مدير مطار سفنكس الدولي، حيث تم استعراض جاهزية المطار لإستقبال الوفود الرسمية وضيوف مصر القادمين لحضور افتتاح المتحف.

واطّلع محرري الطيران المدني على إمكانيات المطار الحديثة، وتم استعراض تصميم مبنى الركاب الذي يجمع بين الطراز الفرعوني العريق والمعمار العصري، من خلال أعمدة مزخرفة بالنقوش الفرعونية وجداريات تحكي ملامح الحضارة المصرية القديمة، تتناغم مع واجهات زجاجية رحبة تعكس روح الانفتاح والمستقبل، ما يمنح الزائر تجربة متكاملة تبدأ من لحظة الوصول.

كما تفقدوا مستوى الخدمات المقدمة للركاب وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة التشغيلية، ومتابعة الإجراءات المتبعة خلال مرحلتي السفر والوصول، وجاهزية صالات السفر والوصول (الدولي والداخلي)، واستراحات كبار الزوار، ومنطقة الأسواق الحرة، والكافتيريات، بالإضافة إلى متابعة خدمات الجوازات والجمارك، الكاترينج، برج المراقبة، الأرصاد الجوية، وسيور الحقائب، بما يضمن انسيابية الحركة داخل المطار استعدادًا لهذا الحدث العالمي الكبير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور سامح الحفني المتحف المصري الكبير مطار سفنكس محرري شؤون الطيران

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"لا أراك".. مراكز شباب القرى تدفع الرياضيين من ذوي الإعاقة للاعتزال (تحقيق)
هبط 105 جنيهات.. لماذا عادت أسعار الذهب للانخفاض اليوم في مصر؟
السر تحت السرير.. لغز جديد يقلب "جريمة المنشار" بالإسماعيلية
ما قصة اقتراح إسرائيل الغريب "حرق جثة يحيى السنوار"؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص