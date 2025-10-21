القاهرة - مصراوي:

نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لوصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المطار العسكري في بروكسل، في مستهل زيارته إلى مملكة بلجيكا.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى- غدًا الأربعاء.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله نائبة الوزير والسكرتيرة العامة لوزارة الشئون الخارجية البلجيكية، ومديرة مراسم المجلس الاوروبي، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية، ومدير مراسم مطار بروكسل العسكري، والسفير المصري واعضاء السفارة المصرية في بروكسل.

والتفت الجاليات المصرية فى أوروبا، التي قدمت من جميع أنحاء أوروبا لاستقبال الرئيس السيسى فى بروكسل، حول مقر إقامة الرئيس، رافعين الأعلام المصرية واللافتات المرحبة بالرئيس، ومرددين الهتافات الداعمة والأغاني الوطنية.