القمة المصرية الأوروبية.. السيسي يصل المطار العسكري في بروكسل

كتب : محمد نصار

02:50 م 21/10/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المطار العسكري في بروكسل، وذلك في مستهل زيارة إلى مملكة بلجيكا، التي سيشارك خلالها في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى يوم 22 أكتوبر الجاري.


وكان في استقبال الرئيس، لدى الوصول، نائبة الوزير والسكرتيرة العامة لوزارة الشئون الخارجية البلجيكية، ومديرة مراسم المجلس الأوروبي، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية، ومدير مراسم مطار بروكسل العسكري، والسفير المصري وأعضاء السفارة المصرية في بروكسل.


