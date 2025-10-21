قال اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن تعزيز التعاون مع كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة يمثل أهمية كبيرة، باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف عبد اللطيف أن مصنع المحركات، أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، نجح في تنفيذ أعمال الإصلاح الكاملة للتوربينة البخارية العملاقة عالية السرعة ( High Speed Steam Turbine ) من حيث : تنفيذ أعمال القياسات الدقيقة والفحص والتحليل الكيميائي والاختبارات اللا إتلافية بأحدث الأجهزة عالية الدقة، وتوفير الخامات ولوازم الإصلاح في زمن قياسي لسرعة تنفيذ الإصلاح واستعادة الصلاحية، وتصنيع مثبتات أعمال التشغيل للخراطة والتجليخ لمكونات التوربينة، بالإضافة إلى تصنيع محددات قياس تطابق الأبعاد لأجزاء كراسي التحميل طبقاً للمواصفات الهندسية المطلوبة، وتنفيذ إجراءات الإصلاح الرئيسية لأجزاء التوربينة وتشمل :

- أعمال الغسيل الكيميائي المتطور بتقنيات البخار وباستخدام الثلج الجاف.

- أعمال التشغيل بتنفيذ الخراطة الدقيقة والتجليخ على أحدث الماكينات الدقيقة والمتخصصة.

ويأتي ذلك في إطار النجاحات الجديدة والمستمرة التي تثبت من خلالها الهيئة العربية للتصنيع، أنها الظهير الصناعي للدولة المصرية بقدراتها التصنيعية المتطورة وكفاءة كوادرها البشرية الماهرة، وتنفيذها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتميزها في تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة والعمرات المختلفة لماكينات التشغيل والإنتاج المختلفة لمؤسسات القطاعَين الحكومي والخاص بمعايير الجودة العالمية وتوفيرًا للنفقات.

وأوضح عبد اللطيف أنه كان من المعتاد إرسال هذه الأجزاء المهمة والحساسة إلى الخارج لمدد طويلة قد تصل إلى عام كامل للإصلاح والصيانة والعودة مرة أخرى لتركيبها بمصانع الأسمدة الآزوتية المنتشرة بمصر .

ولفت عبد اللطيف إلى أن هذا النجاح تم بالاستفادة من القدرات التصنيعية بمصنع الطائرات ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن تنفيذ الإصلاحات والعمرة تم بكفاءة فنية عالية ودقة متناهية، خلال 25 يومًا من العمل الجاد المتواصل، وبإرادة كبيرة على النجاح في هذا العمل الذي يتم لأول مرة بمصر .

وأكد عبد اللطيف أن هذا الإنجاز يُعد دليلاً على ما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من إمكانيات بشرية وتكنولوجية وتقنية متقدمة، وقدرتها على التعامل مع أعقد الأعطال الصناعية في زمن قياسي؛ بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع للمساهمة في تلبية كل احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة في مصر والدول الشقيقة والصديقة من المعدات التصنيعية وخطوط الإنتاج بدلًا من إصلاحها بالخارج، بالاضافة إلى إجراء أعمال الصيانة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على المعدات الاستثمارية باعتبارها ثروة مصر الصناعية.

وحرص اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف علي توجيه الشكر والتقدير لكل من اللواء مهندس أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، واللواء مهندس جمال رمضان رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، واللواء مهندس محمد عوض رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات، ولكل العاملين بهذه المصانع، على هذا الإنجاز الصناعي، وحثهم على الاستمرار في بذل الجهد والعطاء من أجل رفعة مسيرة الصناعة الوطنية.

