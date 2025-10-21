الليلة.. حفلان فنيان بمعبد أبو سمبل والسوق السياحي بمهرجان تعامد الشمس

تشهد محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، حفلَين فنيَّين، ضمن فاعليات مهرجان أسوان "تعامد الشمس"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالًا بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل.

يُقام الحفل الأول في السادسة والنصف مساءً بمعبد أبو سمبل، بمشاركة فرق الفنون الشعبية المشاركة؛ وهي: أسوان، الأقصر، بورسعيد، العريش، سوهاج، كفر الشيخ، ملوي، والأنفوشي.

ويتضمن الحفل مجموعةً من اللوحات الاستعراضية المتنوعة التي تجسد ثراء التراث المصري وتنوع ألوانه الثقافية والفنية.

أما الحفل الثاني، فيُقام في التاسعة مساء على مسرح السوق السياحي؛ حيث تواصل الفرق المشاركة عروضها الفنية.

يُنَفَّذ المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسوان، وتختتم الفاعليات صباح الأربعاء 22 أكتوبر باستعراضات لفرق المهرجان أمام معبد أبو سمبل بالتزامن مع تعامد الشمس.

