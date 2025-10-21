استعرض مسؤولو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عددًا من أنشطة الجهاز في مختلف محافظات الجمهورية، وملامح الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025–2030)، والخريطة الاستثمارية بالمحافظات.

وبدأ مسؤولو الجهاز، العرض بالإشارة إلى أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025-2030)، التي تتمثل رؤيتها في أن تصبح مصر أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم، من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والاحتوائية والقدرات الإبداعية العالية.

وأشاروا إلى أن هناك عدة أهداف للاستراتيجية الوطنية تتركز في زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، واستحواذ المنتجات اليدوية على 70% من السوق المحلية، بجانب توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويًا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.

وفي الإطار ذاته، تحدث المسؤولون عن محتويات خطة العمل للاستراتيجية، مشيرين إلى أن هناك 32 خطة عمل منفصلة تستهدف اختراق الأسواق المستهدفة (أسواق التصدير والسوق المحلية)، وتعزيز التدريب والإنتاجية للحرف اليدوية، وجاهزية التصدير للمشروعات، وكذلك دعم المصممين وتطوير أدائهم، وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية بعدد يصل لنحو 15 تكتلًا، وتحقيق الاستدامة من حيث سلاسل الإمداد الخضراء، فضلًا عن تطوير وتعزيز الجهات الداعمة والبيئة الحاضنة.

كما استعرضوا الأنشطة المقترح تنفيذها في المحافظات، لافتين إلى أنها تتمثل في تطوير 15 من التكتلات الحرفية الطبيعية وتوافر قابلية لزيادتها، علاوة على إنشاء متاجر حرفية بعلامة تجارية موحدة في المطارات والمتاحف والمزارات السياحية، فضلًا عن توفير بازارات المحافظات في أيام العطلات لعرض المنتجات الحرفية المحلية، وتطوير واعتماد 40 مركزًا تدريبيًا للحرف اليدوية، من خلال حصر وتقييم المراكز الحالية ورفع كفاءتها وإنشاء مراكز جديدة؛ لزيادة عدد الحرفيين المدربين وتوفير فرص عمل جديدة.

وتطرق المسؤولون، خلال الاجتماع، إلى الخريطة والفرص الاستثمارية بالمحافظات، موضحين أنه في إطار التنسيق المشترك بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعدد من الجهات المعنية، تم إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي تعريفي مشترك لاستهداف مديري الاستثمار بالمحافظات ومديري الفروع الإقليمية بالجهاز؛ بهدف إضافة محور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جهود التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تم تدريب مديري الاستثمار ومديري فروع الجهاز على كيفية استيفاء نماذج بيانات الفرص الاستثمارية للأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية.

