وزير الثقافة يتفقد هيئة الكتاب ويتابع استعدادات المعرض

أجرى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، جولة تفقدية بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث زار عددًا من إدارات الهيئة، واجتمع مع العاملين والمديرين، بحضور الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة، والدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتابع وزير الثقافة، خلال الجولة، سير العمل في معرض الأقصر للكتاب، والمنافذ الجديدة التي تم افتتاحها في محافظتي الأقصر وأسوان بالتعاون مع مكتبات مصر العامة، مؤكدًا أهمية التوسع في المنافذ والمكتبات لتيسير وصول الكتاب إلى الجمهور في مختلف الأقاليم.

كما استعرض الوزير، خطة المعارض المحلية التي تنفذها الهيئة خلال الفترة المقبلة، مثمنًا التعاون القائم بين الهيئة ومكتبات مصر العامة، باعتباره نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود الثقافية بين المؤسسات لنشر المعرفة وتعزيز القراءة في ربوع الوطن.

وناقش الدكتور أحمد فؤاد هنو، مع الدكتور أحمد مجاهد، آخر الاستعدادات الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته القادمة، والتي تحل عليها رومانيا ضيف شرف، وما أسفرت عنه اجتماعات اللجنة العليا للمعرض خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة خروج المعرض في أبهى صورة تعكس مكانة مصر وريادتها الثقافية على المستويين العربي والدولي.

وأكد وزير الثقافة، أن الكتاب سيظل الركيزة الأساسية لبناء الوعي وتشكيل وجدان الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دعم صناعة النشر وتوسيع دائرة الوصول إلى المعرفة في كل محافظات مصر، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بنشر الثقافة وتحقيق العدالة الثقافية.

