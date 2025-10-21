حدث منتصف الليل| بيان من "العمل" بشأن الحد الأدنى للأجور.. وخبير يكشف تطورات جديدة سد النهضة
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
الحد الأدنى للأجور وتصريحات الوزير.. بيان عاجل من "العمل"
أصدرت وزارة العمل بيانًا عاجلًا توضيحيًا حول التصريحات التي أدلى بها محمد جبران، وزير العمل، مساء الإثنين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس".
شيخ الأزهر يعزي الدكتور محمود مبروك في وفاة شقيقته
تقدَّم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور محمود مبروك، أستاذ جراحة العظام والإصابات بكلية الطب جامعة الأزهر، في وفاة شقيقته.
رئيس هيئة قناة السويس: 8 مليارات دولار أرباحًا متوقعة في 2026 بشروط
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة قادرة على تحقيق أرباح قياسية تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2026، مشترطًا لاستدامة هذا الرقم استمرار الهدوء في قطاع غزة وعدم خرق اتفاقات وقف إطلاق النار.
"بتكلفة 20 مليون دولار".. البدوي يعلن الاتفاق على إنشاء مصنع للأدوية في غزة
كشف الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق رئيس مجموعة شركات متخصصة في الصناعات الدوائية، عن تفاصيل إنشاء مصنع أدوية داخل قطاع غزة بالتزامن مع بدء وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.
العمل تطلق حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق قانون العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن خطة الوزارة لتنفيذ حملات تفتيش "ممنهجة ومكثفة" اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، بهدف التأكد من التزام جميع المؤسسات بتطبيق قانون العمل وتفعيل الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور، وذلك استجابة لعدد من الشكاوى الواردة للوزارة.
"فتح بوابة المفيض العلوي وتوقف التوربينات".. خبير يكشف آخر تطورات سد النهضة
كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن آخر التطورات المتعلقة بمشروع سد النهضة الإثيوبي الذي افتتحته الحكومة الإثيوبية خلال الأسابيع الماضية.