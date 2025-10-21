شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أصدرت وزارة العمل بيانًا عاجلًا توضيحيًا حول التصريحات التي أدلى بها محمد جبران، وزير العمل، مساء الإثنين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس".

تقدَّم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور محمود مبروك، أستاذ جراحة العظام والإصابات بكلية الطب جامعة الأزهر، في وفاة شقيقته.

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة قادرة على تحقيق أرباح قياسية تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2026، مشترطًا لاستدامة هذا الرقم استمرار الهدوء في قطاع غزة وعدم خرق اتفاقات وقف إطلاق النار.

كشف الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق رئيس مجموعة شركات متخصصة في الصناعات الدوائية، عن تفاصيل إنشاء مصنع أدوية داخل قطاع غزة بالتزامن مع بدء وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن خطة الوزارة لتنفيذ حملات تفتيش "ممنهجة ومكثفة" اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، بهدف التأكد من التزام جميع المؤسسات بتطبيق قانون العمل وتفعيل الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور، وذلك استجابة لعدد من الشكاوى الواردة للوزارة.

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن آخر التطورات المتعلقة بمشروع سد النهضة الإثيوبي الذي افتتحته الحكومة الإثيوبية خلال الأسابيع الماضية.