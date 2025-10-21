سحب منخفضة وشبورة.. الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر جوية مسيطرة



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء على كافة أنحاء الجمهورية.



وأوضحت الأرصاد أن هناك 3 ظواهر جوية مسيطرة حيث حذرت من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.



وفرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وعلى فترات متقطعة موضحا أنه من المتوقع ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق







وتنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.



