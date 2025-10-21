إعلان

النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

05:30 ص 21/10/2025
تستمر وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وناشدت هيئة السكك الحديدية، المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من ازهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات.

كما أكدت الهيئة على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

وزارة النقل قضبان السكة الحديد المعابر غير الشرعية

