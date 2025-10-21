إعلان

نقابة المحامين تدعو أعضاءها للانضمام إلى لجنة الحريات

كتب-عمرو صالح:

05:00 ص 21/10/2025

عبد الحليم علام نقيب المحامين

أعلنت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب عن فتح باب الانضمام أمام الزملاء الراغبين في المشاركة في أنشطة اللجنة، التي تهدف إلى الدفاع عن الحريات العامة وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة في بيانها أن التسجيل متاح من خلال استمارة إلكترونية مخصصة، على أن يقوم الراغبون في الانضمام بتعبئة البيانات المطلوبة بدقة.

لمن يرغب في الانضمام، يرجى ملء الاستمارة عبر الرابط التالي: اضغط هنا

