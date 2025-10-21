نقابة المحامين تدعو أعضاءها للانضمام إلى لجنة الحريات

أعلنت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب عن فتح باب الانضمام أمام الزملاء الراغبين في المشاركة في أنشطة اللجنة، التي تهدف إلى الدفاع عن الحريات العامة وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة في بيانها أن التسجيل متاح من خلال استمارة إلكترونية مخصصة، على أن يقوم الراغبون في الانضمام بتعبئة البيانات المطلوبة بدقة.

لمن يرغب في الانضمام، يرجى ملء الاستمارة عبر الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضاً:

مديرة اليونسكو تشيد بجهود "التعليم" في خفض كثافة الفصول وارتفاع نسب الحضور إلى 87%

صور.. حفل الخريجين الرسمي 2025 علوم عين شمس