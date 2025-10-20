أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة جهود تطوير مسار العائلة المقدسة، في إطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة السياحية والثقافية من هذا المسار المهم الذي يمثل أحد أبرز المشروعات القومية في قطاع السياحة الدينية.

وأوضح الحمصاني في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، اليوم الاثنين، أن الدولة كانت قد أنجزت عددا من المشروعات لإحياء مسار العائلة المقدسة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم جاء لبحث عدد من الأفكار والمقترحات الجديدة التي قدمها رجل الأعمال منير غبور، بالتنسيق مع السادة المحافظين ووزيرة التنمية المحلية، بهدف توسيع نطاق التطوير وإضافة مشروعات سياحية وتنموية جديدة على طول المسار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء وجه في ختام الاجتماع بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المقترحة، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذها، مشددا على أن الهدف هو دعم هذا القطاع الحيوي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه.

وفي سياق آخر، أشار الحمصاني إلى أن الدولة تستعد حاليا لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال أيام، مؤكدا أن جميع الاستعدادات اللوجستية داخل المتحف والمناطق المحيطة به قد اكتملت بالكامل، إلى جانب الانتهاء من أعمال التطوير والتشجير والإنارة في الطرق المؤدية إليه.