كسر مفاجئ بخط طرد محطة الصرف الصحي "البنا" بحدائق أكتوبر-(صور)

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر في بيان له عن حدوث كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسي لمحطة رفع الصرف الصحي (البنا) الكائنة بمدخل طريق زويل، بقطر ٨٠٠ مم GRP نتيجة اعمال حفر فوق مسار الخط.

وأوضح الجهاز، أنه فور رصد الكسر تم الدفع بالفرق الفنية المتخصصة والمعدات اللازمة إلى موقع الحدث لضمان عدم وجود تجمعات مياه تعوق الحركة بطريق زويل.

وأشار الجهاز إلى أنه جاري ترتيب تنفيذ أعمال الإصلاح على وجه السرعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، دون التأثير على انتظام الخدمة أو قطع المياه عن المناطق المخدومة.

ومن جهته أكد المهندس محمد عبدالله رئيس الجهاز أن التعامل مع مثل هذه المواقف يتم وفق خطة طوارئ معدة مسبقًا لضمان استمرار المرافق الحيوية وكذلك تسهيل حركة الأفراد والمركبات وانتظام مرفق المياه قدر المستطاع دون انقطاع موضحا أن المتابعة من غرفة عمليات جهاز المدينة علي مدار الساعة من خلال منظومة مراقبة محطات الرفع التي تم تدشينها مؤخرا لتحريك المعدات ومراقبة عناصر محطات الرفع وكذلك تحريك ومتابعة المعدات

