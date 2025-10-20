الحكومة تضع خطة متكاملة لتحويل مسار العائلة المقدسة إلى وجهة عالمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة سياحياً من مسار العائلة المقدسة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستثمر السياحي منير غبور، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس محافظو القاهرة، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وشمال سيناء، والقليوبية، والدقهلية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي اتصالا بما تم عقده من اجتماعات ولقاءات سابقة تتعلق بهذا الملف المهم، منوهاً إلى أنه سبق مناقشة واستعراض عدد من المقترحات المقدمة من جانب مجموعة من مؤسسات القطاع الخاص الرائدة في قطاع السياحة، لتنفيذ عدد من المشروعات السياحية التي ترتبط بـ "إحياء مسار العائلة المقدسة"، مشيداً في هذا الصدد بما تم تقديمه من مقترحات وأفكار جيدة، مؤكداً أننا في هذه المرحلة نستهدف تعظيم الاستفادة من مختلف المشروعات السياحية والتنموية التي يتم تنفيذها على طول المسار، وذلك بما يسهم في زيادة أعداد السائحين القاصدين لهذا المسار.

ونوهت وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إلى أنه سبق الاجتماع مع عدد من المستثمرين السياحيين، حيث تم طرح العديد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تعزز من دور مسار العائلة المقدسة سياحياً، مؤكدة أن الدولة نفذت عدداً من المشروعات في إطار جهود إحياء المسار بمختلف المحافظات.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي لمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يُعد مشروعاً قومياً ذو بعد ديني وسياحي عالمي.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة بالمناطق الواقعة على طول المسار من خلال تنشيط السياحة الدينية، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء القري والمدن عبر إقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بحركة السياحة في هذا المسار.

واستعرضت الوزيرة أبرز ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وإعادة تأهيل وإحياء بمختلف مواقع مسار العائلة المقدسة، والمناطق المحيطة بها.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظون الجهود المبذولة بمختلف المواقع على طول مسار العائلة المقدسة في مصر، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة لإحياء هذا المسار جذباً لمزيد من الحركة السياحية، وتحقيقاً لمزيد من أوجه التنمية على طول المسار.

واستعرض منير غبور، خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات والأفكار لمشروعات سياحية وتنموية، من شأنها أن تسهم في الحفاظ على مختلف نقاط ومواقع مسار العائلة المقدسة في مصر، وتوثق لمختلف محطات العائلة أثناء رحلتها داخل مصر، وكذا إعادة إحياء هذا المسار المهم، وذلك بما يسهم في زيادة حجم السياحة الوافدة لزيارة هذا المسار.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد دراسات الجدوى اللازمة للمشروعات المقترحة من المستثمر، مع العمل على تذليل أية عقبات أو تحديات في هذا الشأن؛ مؤكداً أن الهدف هو إعطاء دفعة قوية لهذا القطاع المهم، وصولا لتحقيق المزيد من المستهدفات.