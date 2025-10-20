8 صور نادرة لقناع الملك توت عنخ آمون بعد نقله رسميًا للمتحف الكبير

أعلن المتحف المصري بالتحرير عن ختام مرحلة تاريخية من عرضه الملكي لمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون، وذلك مع غلق قاعة القناع الذهبي والكنوز الملكية رسميًا مساء الأحد 19 أكتوبر 2025، إيذانًا ببدء رحلة جديدة داخل المتحف المصري الكبير.

وأوضح المتحف في منشور له بعنوان "سنوات من العرض الملكي بالمتحف المصري بالقاهرة"، أن الصور التي وثقت عرض الأثاث الجنائزي للملك توت عنخ آمون داخل المتحف التُقطت ما بين عامي 1920 و1930، لتخلّد مشهدًا استمر أكثر من مئة عام داخل أروقة المتحف العريق في قلب القاهرة.

وأشار المتحف إلى أن إغلاق القاعة يمثل نهاية فصل وبداية آخر في قصة الملك الشاب، إذ سيتم نقل القطع الأثرية إلى المتحف المصري الكبير استعدادًا لعرضها الكامل في إطار متكامل يضم جميع مقتنيات الملك لأول مرة في مكان واحد.