الكهرباء تطرح كارت شحن جديد للعدادات الذكية ومسبقة الدفع بثلاث مزايا

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر طرح كارت شحن جديد للعدادات مسبوقة الدفع، سواء الذكية أو الكودية، بهدف تسهيل وسرعة سداد فاتورة الكهرباء، وتجاوز المشكلة التي يواجهها المستخدمون عند ظهور رسالة «غير مقبول» أثناء شحن العدادات.

ويتميز الكارت الجديد لشحن عداد الكهرباء بثلاث مزايا رئيسية، أبرزها إمكانية شحنه من أي فرع تابع لشركات توزيع الكهرباء، إضافة إلى إمكانية شحنه من خلال الهاتف المحمول بتقنية NFC، أو عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة.

ونوهت الشركة القابضة للكهرباء إلى أن شراء كارت عدادات الكهرباء مسبقة الدفع يتم من خلال التوجه إلى أحد فروع مكاتب شركة الكهرباء، والتي بدأت في اعتماد خدمات شحن كروت العدادات كخدمة أسهل وأكثر ملاءمة لتلبية احتياجات المواطنين.

أماكن شحن كروت الكهرباء:

تختلف أماكن شحن كروت الكهرباء بحسب عنوان سكن المشترك، وتشمل التوجه إلى المراكز المخصصة للخدمة وطلب إعادة شحن الكارت الذكي بالمبلغ المطلوب، وتُعد هذه الخدمة مجانية تمامًا دون رسوم إضافية.

كما يمكن الشحن من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المختلفة مثل (أمان – سداد – فوري – وقتي – مصاري – ضامن)، مقابل رسوم رمزية.

ويُعد تطبيق "سهل" من أكثر التطبيقات شهرة بين أصحاب العدادات مسبوقة الدفع، إذ يتيح للمستخدم معرفة حالة العداد ومعدل الاستهلاك اليومي وكافة التفاصيل المرتبطة باستخدامه.