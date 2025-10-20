المسلماني: تطوير الإعلام يتطلب حوارًا بين الأكاديميين والمهنيين

قال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن سقوط الاتحاد السوفيتي في عام 1991 وإسدال الستار على الحرب الباردة وعصر القطبية الثنائية، يعد بداية الانطلاق الكبير لعصر الإنترنت ليصبح متاحًا حول العالم، وهو ما لعب دورًا كبيرًا في تغيير ملامح الحياة.

وأضاف المسلماني خلال كلمته بالمؤتمر الدولي لإدارة المؤسسات الإعلامية واقتصاديات الإعلام، والذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن "لدينا في ماسبيرو، وبعد مضي 65 عامًا على بدء البث التليفزيوني، و90 عامًا على صدور مجلة الإذاعة والتليفزيون، و91 عامًا على انطلاق البث الإذاعي، سباقًا كبيرًا مع أنفسنا ومع الآخرين".

وتابع المسلماني: "نستلهم الأفكار والرؤى من المجتمعين الأكاديمي والمهني معًا، وهناك حاجة ماسة للحوار بين ماسبيرو والجامعات بشأن مناهج كليات الإعلام وتطوير الإعلام بوجه عام".

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن الحاجة إلى صحفيين وإعلاميين متخصصين في مجالات الاقتصاد والسياسة والعلم والثقافة وغيرها، تتطلب أن يكونوا قد درسوا هذه العلوم والمعارف بشكل أكاديمي.

وأشار المسلماني إلى أهمية تدريس مبادئ العلوم الطبيعية والاجتماعية بشكل واسع ضمن مناهج الإعلام، بما يدعم المركز التنافسي للخريجين، ويعزز سوق العمل الإعلامي بكفاءات رفيعة المستوى.

وشارك في مؤتمر الجامعة الأمريكية نخبة من أساتذة الإعلام من دول عديدة، ومن مصر الدكتور حسين أمين، والدكتورة رشا علام، والدكتور حسن عماد مكاوي، وعدد من قيادات الهيئة الوطنية للإعلام.