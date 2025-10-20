قناع توت عنخ آمون يصل المتحف الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي

استقر القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، في موقعه الجديد داخل المتحف المصري الكبير، وذلك ضمن عملية نقل مقتنيات الفرعون الشاب التي تمت فجر اليوم الاثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور قيادات من وزارة السياحة والآثار.

نقل مقتنيات الملك الشاب من التحرير إلى المتحف الكبير

شملت عملية النقل، التابوت وتمثال الكا إلى جانب القناع الذهبي، وذلك بعد غلق قاعات الملك توت عنخ آمون داخل المتحف المصري بالتحرير، الذي عُرض أمس الأحد للمرة الأخيرة في متحف التحرير.

ومن المقرر أن يتم عرض مجموعة مقتنيات الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة داخل قاعتين بالمتحف المصري الكبير تبلغ مساحتهما 7500 متر مربع.

من جانبه، قال الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف المصري بالتحرير سيواصل استقبال الزائرين بشكل طبيعي خلال مواعيده المعتادة، موضحًا أن الغلق اقتصر فقط على قاعة الملك توت عنخ آمون لاستكمال عمليات التغليف والنقل للقطع الأثرية الخاصة به.

وأشار إلى أن عرض المجموعة الكاملة للملك في قاعة واحدة داخل المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا استثنائيًا على مستوى العالم.

وتستعد وزارة السياحة والآثار لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر 2025، الذي يوصف بأنه أضخم صرح حضاري في الشرق الأوسط.

