افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، فعاليات البرنامج التدريبي للقيادات الوسطى من كوادر الهيئة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور الدكتورة سُلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، ويأتي إطلاق البرنامج في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز قدرات كوادرها الإدارية والطبية على مختلف المستويات، بما يتماشى مع متطلبات التطوير المؤسسي.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات التعاون لإطلاق منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، بحيث تتضمن بث محتويات صحية توعوية وتثقيفية، تهدف إلى دعم الصحة العامة ورفع الوعي الصحي لدى المواطنين، فضلًا عن تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على الصحة العامة، بما يتكامل مع الدور التوعوي الذي تقوم به هيئة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تناول اللقاء بحث تنسيق الشراكات مع مؤسسات دولية رائدة في مجالات التدريب والتأهيل الصحي والإداري، من بينها الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) والكلية الأمريكية للمديرين التنفيذيين (American College of Executives)، بما يسهم في تطوير المناهج التدريبية وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة الكوادر المصرية في المجالات الإدارية والقيادية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التعاون مع هذه الكيانات الدولية يعزز جودة البرامج التدريبية المقدمة، ويُكسب العاملين بالقطاع الصحي مهارات تتوافق مع المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن مردود ذلك التعاون يمتد إلى المستويين الإقليمي والدولي، بما يرسخ ريادة مصر في مجالات تطوير النظم الصحية.

وفي إطار الزيارة، تفقد الدكتور أحمد السبكي تدريب القيادات الوسطى بهيئة الرعاية الصحية داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث أشاد بالدور الوطني الذي تقوم به الأكاديمية في إعداد وتأهيل القيادات والكوادر الشابة، وإكسابهم المهارات اللازمة للقيادة والإدارة الفعالة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وصناعة مستقبل مشرق للدولة المصرية.

وأكد السبكي أهمية قياس الأثر الناتج عن البرامج التدريبية لتقييم فاعليتها، والعمل على إعداد صف ثانٍ من القيادات المؤهلة القادرة على استكمال مسيرة التطوير المؤسسي وتحقيق الاستدامة داخل منظومة الرعاية الصحية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي عن فخره بانتمائه للأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدًا أنها كان لها الدور الأبرز في تطوير مساره المهني والشخصي، وقال: «أعتز بزملائي خريجي البرامج التدريبية، الذين أصبحوا اليوم مسلحين بالعلم والخبرة والقدرة على القيادة، وقادرين على نقل خبراتهم إلى مرؤوسيهم بما يسهم في تطوير الفكر الإداري داخل الهيئة وتحقيق الكفاءة المؤسسية».

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وفق رؤية مصر 2030، مشيرةً إلى أن الأكاديمية تسخر كافة إمكاناتها وخبراتها لبناء كوادر مؤهلة وقادرة على قيادة النظام الصحي المصري الجديد بكفاءة واحترافية.

وأضاف الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، أن الأكاديمية تولي اهتمامًا خاصًا بتدريب العاملين في القطاعات الحيوية، ومن بينهم القطاع الصحي، إلى جانب تدريب قادة الرأي والمؤثرين المهتمين بالشأن الصحي، بهدف ترسيخ ثقافة الوعي الصحي والمسؤولية المجتمعية، مؤكدًا أن الأكاديمية تعمل باستمرار على تحديث وتطوير محتوى البرامج التدريبية بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة ويلبي احتياجات سوق العمل، ويسهم في دعم جهود الدولة نحو التطوير المؤسسي الشامل.

حضر اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية، والدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي للهيئة لشؤون التخطيط والخرائط الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير

