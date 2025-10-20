وزيرة التخطيط عن جائزة التميز الحكومي لقطاع الصحة: تستهدف خطة المواطن

وزير الصحة: مصر تُكرّم عالميًا.. لكننا نطمح لرضا المريض في الداخل

تصوير - محمد معروف:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مقترح إطلاق جائزة التميز الحكومي للقطاع الصحي يُعد مبادرة مهمة جدًا في سياق السياسات الداعمة للنمو والانتقال نحو الأسواق العالمية.

وأوضحت أن المواطن هو محور التنمية، وأن كل ما نقوم به من جوائز يهدف في الأساس إلى خدمة المواطن المصري.

وشهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، صباح اليوم، إطلاق جائزة "مصر للتميز الحكومي" للقطاع الصحي، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي بالعباسية.

ولفتت سهى سعيد، مدير جائزة مصر للتميز الحكومي بالقطاع الصحي، بأن الجائزة تسعى إلى تقديم الأفضل للمواطنين في هذا القطاع، مشيرة إلى أن الجائزة، ومنذ إنشائها في عام 2018، تشمل فئات مؤسسية وفردية، مع تمكين المرأة وفتح الفرص، واستهداف مديريات الصحة والمراكز التقنية في كل محافظة.

وأضافت أن بيانات الجائزة الوطنية تشير إلى ثلاثة محاور أساسية للتقييم، هي: مدى تحقيق الرؤية، ودرجة تشجيع الابتكار، ومدى توافر ممكنات التميز.