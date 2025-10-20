وزير الصحة: مصر تُكرّم عالميًا.. لكننا نطمح لرضا المريض في الداخل

كتب- أحمد جمعة:

تصوير - محمد معروف:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب وزير مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن جائزة التميز الحكومي للقطاع الصحي ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك في كلمته خلال إطلاق جائزة "مصر للتميز الحكومي" للقطاع الصحي، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي بالعباسية.



وقال عبد الغفار: "الأهم إن الجائزة تتحول إلى أداة حقيقية لتطوير الأداء، وليس لقب نسعى إليه"، مشددًا على أن التميز لا يتحقق إلا عندما يشعر المريض برضا حقيقي عن تجربته داخل المنظومة الصحية.



وأشار إلى أن مصر تحظى بتقدير دولي واسع في المحافل الصحية العالمية، موضحًا: "في كل مرة بنشارك فيها بمؤتمرات كبرى مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أو جمعية الصحة العالمية في جنيف، أو القمة الصحية في برلين، بنلاقي احتفاءً بمصر وتجربتها في المبادرات الرئاسية، وحصولها على جوائز وإشادات دولية بجهودها في مكافحة الأمراض النادرة وغيرها".



وأضاف أن هذا التقدير الدولي لا يقابله في الداخل الرضا نفسه، قائلًا: "إحنا بنتشتم أكتر ما بنُشكر، والمواطن اللي بيشتكي صوته هو اللي بيوصل، لكن اللي اتعالج كويس عمرنا ما بنسمع عنه.. ده بيحط علينا عبء أكبر إننا نحسن الخدمة ونتعامل مع كل مريض كأولوية".



وشدد على أن "التميز يجب أن يكون سمة مؤسسية لا فردية"، مضيفًا: "كل مديرية صحية هتدخل في خطة التميز، مش اختيارًا ولكن التزامًا، لأننا مش عايزين نعيش نكافح علشان الجايزة، عايزين نعيش متميزين بالفعل".