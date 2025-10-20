كتبت- داليا الظنيني :

طالب الإعلامي عمرو أديب، الحكومة بالتدخل العاجل عبر "حزمات اجتماعية واضحة" لتخفيف وطأة الغلاء على المواطنين، محذرًا من ترك الناس وحدهم في مواجهة "المشوار الاقتصادي الطويل".

وفي برنامجه "الحكاية" على شاشة "MBC مصر"، وجه أديب رسالة قوية للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: "لو شعبك عسل ما تلحسهوش كله".

وأضاف: "الناس صبورة، وحمولة، ولكن الحكومة يجب أن تقوم بكل ما تستطيع القيام به من أجل تخفيف الغلاء على الناس".

وتابع: "لو شعبك جميل وعظيم ومتحمل، كافئه بقا".

وشدد أديب، على ضرورة أن تقوم الحكومة بكل ما تستطيع لتخفيف من وطأة الغلاء على المواطنين.

واختتم حديثه بمطالبة الحكومة: "لو سمحتم أقفوا جنب الناس بحزمات اجتماعية واضحة عشان الناس تقدر تكمل حياتها".