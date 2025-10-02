أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشددًا على تحقيق نتائج مالية واقتصادية متميزة تعكس نجاح هذه السياسات.

وقال كجوك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الاستثمار الخاص شهد نموًا بنسبة 73%، وهي من أعلى معدلات النمو في هذا القطاع، مضيفًا أن هذه الأرقام تؤكد جاذبية السوق المصري للمستثمرين.

وأوضح الوزير، أن طرح السندات الإسلامية (الصكوك) بقيمة 1.5 مليار دولار حقق نجاحًا كبيرًا، قائلًا: "الطرح جذبت طلبات تجاوزت ستة أضعاف القيمة المطروحة من 140 مستثمرًا من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط."

وأشار كجوك، إلى أن السندات تم إصدارها على شريحتين، الأولى لثلاث سنوات ونصف بسعر 6.375%، والثانية لسبع سنوات بسعر 7.9%، مؤكدًا أن هذه الأسعار أقل بنسبة تصل إلى 3% مقارنة بالتداولات قبل ستة أشهر.

وأضاف أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في استقرار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن إصدارات السوق المحلية توازنت مع عمليات الإهلاك، حيث تم إهلاك حوالي 1.8 تريليون جنيه مقابل إصدارات بقيمة 2 تريليون جنيه.

وتابع الدكتور أحمد كجوك، أن الدين الخارجي لم يشهد زيادة كبيرة، قائلًا: "سددنا التزامات أكثر مما اقترضنا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما قلل من الفارق في الدين."

وأشار إلى أن إصلاح الحياد التنافسي يعد من أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، مؤكدًا أن إلغاء المزايا الضريبية التفضيلية لشركات الدولة عزز المساواة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد كجوك أن تطبيق قانون الحياد التنافسي أسفر عن تحصيل ضرائب بقيمة 67 مليار جنيه، مشددًا على أن هذا الرقم يشمل 18 مليار جنيه ضرائب دخل، و29 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة، و8.5 مليار جنيه ضرائب كسب عمل.

وأضاف أن المتابعة الدقيقة لهذا القانون، بدعم من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، تضمنت تشكيل لجان لمراجعة الشركات العامة وتطبيق الإجراءات التنفيذية، مؤكدًا أن التنسيق مع الجهات الحكومية ساهم في نجاح هذا الإصلاح.

وأكد الدكتور أحمد كجوك أن الحكومة ملتزمة بالشفافية في عرض النتائج ومتابعة تنفيذ الإصلاحات، مشددًا على أن هذه الجهود ستعزز استقرار الاقتصاد وتدعم النمو المستدام في الفترة المقبلة.