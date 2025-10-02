مدبولي: القطاع العقاري يشهد نموًا مستدامًا بعيدًا عن أي فقاعة عقارية



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع العقاري يشهد نموًا مستدامًا بعيدًا عن أي فقاعة عقارية، مؤكدًا أن مناقشاته مع اللجنة الاستشارية للتطوير العقاري أثبتت استقرار السوق وجاذبيته للمستثمرين الأجانب.



وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تصدير العقار أصبح أولوية وطنية، مشيرًا إلى الإقبال المتزايد من مواطني دول أخرى على تملك العقارات في مصر، مما يعزز تدفقات العملة الأجنبية.



وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير تسير بوتيرة متسارعة، قائلًا: "المتحف سيكون هدية مصر للعالم، وسيعكس عمقها الحضاري وتاريخها العريق قبل نهاية هذا العام."



وأشار إلى أن مشروع "حياة كريمة" يتقدم بخطوات ثابتة، مؤكدًا أن المرحلة الأولى اكتملت، وأن المرحلة الثانية بدأت هذا العام لتوسيع الاستثمارات في الريف المصري.



وأكد مدبولي أن الحكومة تركز على تعزيز التنمية البشرية، مشددًا على أن قطاعي الصحة والتعليم سيحظيان بالنصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أن جولاته الميدانية في المحافظات، مثل زيارته لمصنع الغزل والنسيج في المنوفية، تؤكد التزام الحكومة بتنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذه الجولات ستتكثف لمتابعة التقدم في مختلف القطاعات.