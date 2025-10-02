رئيس الوزراء يتابع موقف برنامج الطروحات الحكومية



تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف برنامج الطروحات الحكومية.



وفي بداية الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بإسراع الخُطى من أجل الانتهاء من عددٍ من المشروعات المُتفق على طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.



وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض موقف عددٍ من الشركات الجاري الانتهاء من إجراءات طرحها.



وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع شهد استعراض الموقف النهائي لطرح بعض المشروعات في عدد من القطاعات هي: الاتصالات والبنوك والبتروكيماويات والأدوية والتعدين والبترول والغاز والسياحة والمطارات والقطاع العقاري وغيرها.



وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضا موقف إجراءات طرح عددٍ من شركات القوات المسلحة، وهي: الشركة الوطنية للوقود ومشتقاته وخدماته، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، والشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، وشركة "شل أوت"، وشركة "سايلو فودز" للصناعات الغذائية.



جاء الاجتماع بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء/ مجدي أنور، مدير عام جهاز الخدمة الوطنية، واللواء/ أيمن مطر، نائب رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.