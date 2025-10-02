إعلان

إسعاد يونس تُحيي ذكرى نصر أكتوبر بـ"البيجاما الكستور"

كتب : حسن مرسي

05:55 م 02/10/2025

إسعاد يونس تُحيي ذكرى نصر أكتوبر بـ''البيجاما الكس

أعلنت الفنانة إسعاد يونس أن حلقة الأحد المقبل الموافق 5 أكتوبر من برنامجها "صاحبة السعادة" ستكون حلقة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر 1973.

وظهرت إسعاد يونس على البوستر الترويجي للحلقة وهي ترتدي البيجاما الكستور التي تُنتجها مصانع غزل المحلة، وكتبت على البوستر عبارة معبرة: "فكر يتخطى الحدود.. كستور المحلة موجود".

واختارت مقدمة صاحبة السعادة زاوية مختلفة تمامًا للاحتفال بالذكرى الخالدة هذا العام، حيث قررت ربط الاحتفال بالقرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال عملية تبادل الأسرى.

وأوضحت الفنانة أن إحياء الذكرى يتمحور حول اللحظة التي قررت فيها مصر تسليم الأسرى الإسرائيليين وهم يرتدون بيجامات الكستور المصنوعة في المحلة الكُبرى.

وأشارت إلى أن هذا القرار لم يكن مجرد صدفة، بل كان استخدامًا متعمدًا لـ "العلامة المصرية المميزة" لشركة مصر للغزل والنسيج، المصنوعة بأيدي عمال مصريين، لتكون رسالة ورمزًا للهزيمة تستمر عبر الأجيال.

